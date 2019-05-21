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Єдиний квиток у транспорті можна додати в Apple Wallet

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 21:59
Єдиний квиток у транспорті можна додати в Apple Wallet
Ілюстративне фото (Tehnot.com)

Скоро така можливість з'явиться і у власників смартфонів на операційній системі Android, заявили в КМДА

Власники транспортних карт Kyiv Smart Card, які користуються смартфонами на базі iOS, тепер можуть додати придбаний QR-квиток в Apple Wallet. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

Для того, щоб додати QR-квиток, необхідно:

  • Зайти в Особистий кабінет киянина;
  • Купити QR-квиток в розділі "Електронний квиток";
  • Виберіть опцію "Додати в Apple Wallet";
  • Відсканувати камерою смартфона QR-код з посиланням на скачування файлу з QR-квитком;
  • Підтвердити на смартфоні додавання QR-квитку до Apple Wallet.

"У Департамент надходили звернення від пасажирів з проханням створити відповідний функціонал. Ми реалізували таку можливість. Тепер, щоб оплатити проїзд, потрібно тільки вибрати в Apple Wallet доданий QR-квиток і піднести iphone або Apple Watch до валідатору. З часом така можливість з'явиться і у власників смартфонів на операційній системі Android", - зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Нагадаємо, 1 листопада в київському громадському транспорті запустили в тестовому режимі єдиний квиток.

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