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Единство НАТО шокировало Путина, - Байден

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Вашингтон, Четверг 21 апреля 2022 02:11
Единство НАТО шокировало Путина, - Байден Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден созвал американских военачальников на ежегодную встречу в Белом доме. В ходе разговора с генералами Байден похвалил стойкость украинских военных и сказал, что единство НАТО шокировало президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Они жестче и смелее, чем я думал; я поражен тем, что они делают с вашей помощью. Я не думаю, что Путин рассчитывал на то, что это сможет удержать нас вместе", — прокомментировал Байден действия ВСУ, обращаясь к американскому генералитету.

Ежегодное совещание по вопросам военной политики редко попадает в новости. Но в этом году на повестке дня стоят серьезные вопросы, главным из которых является война в Украине. По опасению официальных лиц США, она может поставить под угрозу европейскую безопасность на долгие годы.

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