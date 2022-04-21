ru ua
Чт, 21 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єдність НАТО шокувала Путіна, - Байден

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 21 квітня 2022 02:11
Єдність НАТО шокувала Путіна, - Байден Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден скликав американських воєначальників на щорічну зустріч у Білому домі. В ході розмови з генералами Байден похвалив стійкість українських військових і сказав, що єдність НАТО шокувала президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Вони жорсткіші та сміливіші, ніж я думав; я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою. Я не думаю, що Путін розраховував на те, що це зможе утримати нас разом", — прокоментував Байден дії ЗСУ, звертаючись до американського генералітету.

Щорічна нарада з питань військової політики рідко потрапляє в Новини. Але цього року на порядку денному стоять серйозні питання, головним з яких є війна в Україні. За побоюванням офіційних осіб США, вона може поставити під загрозу європейську безпеку на довгі роки.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден НАТО
NEWS
57-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
57-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати