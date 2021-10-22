Есть единственный способ: Кулеба рассказал, как сломать газовую монополию России в Европе

"В этом контексте мы приветствуем польскую компанию PGNiG с успехом и защищаем его право на участие в сертификации кремлевского проекта. Нашей общей задачей является не допустить сертификации "Северного потока-2", поскольку он не соответствует формальным или материальным требованиям Третьего энергетического пакета ЕС", - заявил он.

Министр добавил, что Украина продолжает бороться за свои права.

"Украинский газовый рынок соответствует европейским правилам, наша страна успешно отделилась и сейчас находится на одной стороне фронта с европейскими партнерами", - заявил Кулеба.

По его словам, ключом к решению кризиса безопасности в Европе и построения будущего является соблюдение всеми членами сообщества норм и принципов международного права, цивилизованных правил партнерских отношений между государствами.