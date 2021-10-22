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Є єдиний спосіб: Кулеба розповів, як зламати газову монополію Росії в Європі

Автор: Валерія Поліщук

Єдиний спосіб зламати монополію Кремля на постачання газу - вимагати повної відповідності духу і букві Третього енергетичного пакета ЄС в процесі сертифікації оператора "Північний потік-2".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на Польський Інститут міжнародних справ.

"У цьому контексті ми вітаємо польську компанію PGNiG з успіхом і захищаємо його право на участь у сертифікації кремлівського проекту. Нашим спільним завданням є не допустити сертифікації "Північного потоку-2", оскільки він не відповідає формальним або матеріальним вимогам Третього енергетичного пакета ЄС", - заявив він.

Міністр додав, що Україна продовжує боротися за свої права.

"Український газовий ринок відповідає європейським правилам, наша країна успішно відокремилася і зараз знаходиться на одній стороні фронту з європейськими партнерами", - заявив Кулеба.

За його словами, ключем до вирішення кризи безпеки в Європі і побудови майбутнього є дотримання всіма членами спільноти норм і принципів міжнародного права, цивілізованих правил партнерських відносин між державами.

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Дмитро КулебаГазРосійська Федерація