Є єдиний спосіб: Кулеба розповів, як зламати газову монополію Росії в Європі

"У цьому контексті ми вітаємо польську компанію PGNiG з успіхом і захищаємо його право на участь у сертифікації кремлівського проекту. Нашим спільним завданням є не допустити сертифікації "Північного потоку-2", оскільки він не відповідає формальним або матеріальним вимогам Третього енергетичного пакета ЄС", - заявив він.

Міністр додав, що Україна продовжує боротися за свої права.

"Український газовий ринок відповідає європейським правилам, наша країна успішно відокремилася і зараз знаходиться на одній стороні фронту з європейськими партнерами", - заявив Кулеба.

За його словами, ключем до вирішення кризи безпеки в Європі і побудови майбутнього є дотримання всіма членами спільноти норм і принципів міжнародного права, цивілізованих правил партнерських відносин між державами.