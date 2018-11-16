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Единственным путем выполнения Минских соглашений является прекращение военной агрессии, -Турчинов

Новости » Политика    16.11.2018 - 04:01
Единственным путем выполнения Минских соглашений является прекращение военной агрессии, -Турчинов
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Турчинов заявил, что РФ пытается скрыть оккупацию части Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что единственным путем выполнения Минских соглашений является прекращение военной агрессии и освобождение украинской территории от оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Есть только один путь выполнения Минских соглашений, о котором постоянно упоминает Путин, - прекращение военной агрессии и освобождение украинской территории от оккупационных войск и российского оружия", - сказал Турчинов.

По его словам, цивилизованный мир не воспримет идею переговоров с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Заявление Путина о необходимости ведения Украиной переговоров с кремлевскими марионетками, которых назначили "руководить" квазиреспубликами - это его навязчивая и помешанная идея, которую он безрезультатно пытается проталкивать еще с 2014 года, и которую никогда не воспримет наше государство и весь цивилизованный мир", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН обсудили ситуацию в Украине, в частности, вопросы преодоления гуманитарных вызовов.

Так, в Женеве состоялся важный брифинг о ситуации в Украине. Брифинг был организован Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

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