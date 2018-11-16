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Єдиним шляхом виконання Мінських угод є припинення військової агресії, -Турчинов

Новини » Політика    16.11.2018 - 04:01
Єдиним шляхом виконання Мінських угод є припинення військової агресії, -Турчинов
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Турчинов заявив, що РФ намагається приховати окупацію частини Донбасу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що єдиним шляхом виконання Мінських угод є припинення військової агресії та звільнення української території від окупаційних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

"Є тільки один шлях виконання Мінських угод, про якіий постійно згадує Путін, - припинення військової агресії та звільнення української території від окупаційних військ та російської зброї", - сказав Турчинов.

За його словами, цивілізований світ не сприйме ідею переговорів із лідерами так званих "ЛНР" та "ДНР".

"Заява Путіна про необхідність ведення Україною переговорів з кремлівськими маріонетками, яких призначили "керувати" квазіреспубліками - це його нав’язлива та схиблена ідея, яку він безрезультатно намагається проштовхувати ще з 2014 року, і яку ніколи не сприйме наша держава та весь цивілізований світ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООН обговорили ситуацію в Україні, зокрема, питання подолання гуманітарних викликів.

Так, в Женеві відбувся важливий брифінг про ситуацію в Україні. Брифінг було організовано Управлінням ООН з координації гуманітарних питань.

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