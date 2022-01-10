Единственное правильное решение для Германии - неотложное вступление Украины в НАТО и ЕС, - Мельник

По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, вступление Украины в НАТО и ЕС является единственным правильным решение для Германии. Если бы страна была членом Альянса в 2014, вероятно, это предотвратило бы многолетнюю войну с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Мельника.

"Вместо того, чтобы заниматься сфальсифицированными заботами о безопасности и страхом окружения президента России Владимира Путина, Германия и ее союзники должны сделать единственное правильное решение - предоставить Украине членство в НАТО и перспективу вступления в ЕС без промедления", - заявил Мельник.

В то же время посол отметил, что если бы Украина была членом НАТО в 2014 году - вероятно, это могло бы предотвратить вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации и дальнейшей оккупации Крыма и Донбасса.