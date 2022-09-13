Единственное место фронта. Арестович рассказал, где оккупанты пытаются "хоть как-то наступать"

Единственное место, где оккупанты пытаются "хоть как-то наступать", - участок фронта длиной 20 километров в районе Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".
"Они (россияне - ред.) сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех", - отметил чиновник.
В то же время Арестович подчеркнул, что заявления захватчиков об успехах в районе Бахмута - фейк.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских оккупантов.
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