Єдине місце фронту. Арестович розповів, де окупанти намагаються "хоч якось наступати"
Фото: Арестович розповів про єдине місце фронту, де окупанти намагаються наступати (facebook.com/alexey.arestovich)
Єдине місце, де окупанти намагаються "хоч якось наступати", - ділянка фронту завдовжки 20 кілометрів у районі Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
"Вони (росіяни - ред.) зосередили там великі ресурси, намагаються тиснути, тому що потрібний хоч якийсь оперативний успіх", - зазначив посадовець.
Водночас Арестович наголосив, що заяви загарбників про успіхи в районі Бахмута - фейк.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів.
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