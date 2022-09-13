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Єдине місце фронту. Арестович розповів, де окупанти намагаються "хоч якось наступати"

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Вівторок 13 вересня 2022 23:55
Єдине місце фронту. Арестович розповів, де окупанти намагаються "хоч якось наступати" Фото: Арестович розповів про єдине місце фронту, де окупанти намагаються наступати (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васьків

Єдине місце, де окупанти намагаються "хоч якось наступати", - ділянка фронту завдовжки 20 кілометрів у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Вони (росіяни - ред.) зосередили там великі ресурси, намагаються тиснути, тому що потрібний хоч якийсь оперативний успіх", - зазначив посадовець.

Водночас Арестович наголосив, що заяви загарбників про успіхи в районі Бахмута - фейк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів.

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Олексій Арестович Війна Росії проти України
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