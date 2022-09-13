Єдине місце фронту. Арестович розповів, де окупанти намагаються "хоч якось наступати"

Фото: Арестович розповів про єдине місце фронту, де окупанти намагаються наступати (facebook.com/alexey.arestovich)

Єдине місце, де окупанти намагаються "хоч якось наступати", - ділянка фронту завдовжки 20 кілометрів у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".