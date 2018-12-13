Единственное "доказательство" НАБУ по Мартыненко - его демонизация, - адвокат

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Адвокат заявил, что НАБУ при отсутствии доказательств по "делу Мартыненко" пытается влиять на суд PR-средствами

Адвокат экс-нардепа Николая Мартыненко Петр Бойко заявил, что информация о якобы содействии Минюста в рецензировании экспертиз по "делу Мартыненко" не соответствует действительности и является технологией НАБУ для "дискредитации аргументов защиты". Об этом со ссылкой на пресс-службу Мартыненко сообщает Gazeta.ua.

"НАБУ при отсутствии доказательств по "делу Мартыненко" пытается влиять на суд PR-средствами. Последний пример - "вброс" близких к НАБУ СМИ о якобы содействии Минюста в рецензировании экспертиз по "делу Мартыненко". Это дезинформация, которую официально опровергло Министерство юстиции. Рецензии на экспертизы - предусмотренный законодательством инструмент, который существует много лет и который законно использовала защита. Как адвокат я прибегал к рецензированию еще 15 лет назад (эта рецензия у меня до сих пор сохраняется). Павел Петренко тогда точно не был министром юстиции", - отметил Бойко.

По его словам, близкие к НАБУ "антикоррупционеры" признают, что при отсутствии убытков в этом деле нет состава преступления и оно разваливается.

"Экспертиза НАБУ "подогнана" под несуществующие убытки, и независимые экспертизы это ярко демонстрируют. Ведь на самом деле все наоборот - у "Энергоатома" были многомиллионные прибыли. Поэтому НАБУ очередной раз "сливает" материалы дела близким журналистам, чтобы нарисовать псевдо-сенсацию", - сказал адвокат.

"Николай Мартыненко добровольно отказался от депутатского иммунитета и все время настаивал на открытом суде. Судебные заседания показывают всю провальность доказательной базы НАБУ. Поэтому прокурор САП Сымкив в интересах НАБУ скрывал от суда целые тома дела, где были доводы в пользу Мартыненко. Причем, эти доказательства собрало именно НАБУ. Сначала - протокол совещания "Шкоды" с "Энергоатомом", где зафиксирована стандартная европейская цена. Затем сотни листов из так называемой "швейцарской флешки", - отметил Петр Бойко.

Он подчеркнул, что приписывание Мартыненко собственности панамской компании "Брадкрест" является хорошо раскрученным фейком. "По версии НАБУ (на основании незаверенной ксерокопии), экс-депутат якобы открывал банковский счет этой компании еще до ее создания и до регистрации - это абсурд и юридически невозможно. Более того, ее владельцем является совсем другое лицо - эти документы защита обнародует в суде", - пообещал адвокат.

"Таким образом, у НАБУ нет юридических доказательств ни по убыткам для "Энергоатома" и ВостГОКа, ни по владению Николаем Мартыненко компанией "Брадкрест". Поэтому НАБУ давит на общественное мнение и на судей. На прошлом заседании Шевченковский райсуд принял ряд процессуальных решений в пользу стороны обвинения. И после этого близкие к НАБУ активисты заявляют о какой-то ангажированности суда в пользу Мартыненко...", - сказал защитник.

"Единственным "доказательством" НАБУ против Мартыненко все эти годы остается его дискредитация и демонизация", - отметил Бойко.