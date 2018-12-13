Єдиний "доказ" НАБУ щодо Мартиненка - його демонізація, - адвокат

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Адвокат заявив, що НАБУ при відсутності доказів по "справі Мартиненко" намагається впливати на суд PR-засобами

Адвокат екс-нардепа Миколи Мартиненка Петро Бойко заявив, що інформація про нібито сприяння Мін'юсту в рецензуванні експертиз по "справі Мартиненко" не відповідає дійсності і є технологією НАБУ для "дискредитації аргументів захисту". Про це з посиланням на прес-службу Мартиненка повідомляє Gazeta.ua.

"НАБУ при відсутності доказів по "справі Мартиненко" намагається впливати на суд PR-засобами. Останній приклад - "вкидання" близьких до НАБУ ЗМІ про нібито сприяння Мін'юсту в рецензуванні експертиз по "справі Мартиненко". Це дезінформація, яку офіційно спростувало Міністерство юстиції. Рецензії на експертизи - передбачений законодавством інструмент, який існує багато років і який законно використовував захист. Як адвокат я вдавався до рецензування ще 15 років тому (ця рецензія у мене досі зберігається). Павло Петренко тоді точно не був міністром юстиції", - зазначив Бойко.

За його словами, близькі до НАБУ "антикорупціонери" визнають, що при відсутності збитків у цій справі немає складу злочину і вона розвалюється.

"Експертиза НАБУ "підігнана" під неіснуючі збитки, і незалежні експертизи це яскраво демонструють. Адже насправді все навпаки - у "Енергоатома" були багатомільйонні прибутки. Тому НАБУ черговий раз "зливає" матеріали справи близьким журналістам, щоб намалювати псевдо-сенсацію", - сказав адвокат.

"Микола Мартиненко добровільно відмовився від депутатського імунітету і весь час наполягав на відкритому суді. Судові засідання показують всю провальність доказової бази НАБУ. Тому прокурор САП Симків в інтересах НАБУ приховував від суду цілі томи справи, де були доводи на користь Мартиненка. Причому, ці докази зібрало саме НАБУ. Спочатку - протокол наради "Шкоди" з "Енергоатомом", де зафіксована стандартна європейська ціна. Потім сотні листів з так званої "швейцарської флешки", - зазначив Петро Бойко.

Він підкреслив, що приписування Мартиненку власності панамської компанії "Брадкрест" є добре розкрученим фейком. "За версією НАБУ (на підставі незавіреною ксерокопії), екс-депутат нібито відкривав банківський рахунок цієї компанії ще до її створення і до реєстрації - це абсурд і юридично неможливо. Більше того, її власником є зовсім інше обличчя - ці документи захист оприлюднить в суді", - пообіцяв адвокат.

"Таким чином, у НАБУ немає юридичних доказів ні щодо збитків для "Енергоатому" і СхідГЗК, ні по володінню Миколою Мартиненком компанією "Брадкрест". Тому НАБУ тисне на громадську думку і на суддів. На минулому засіданні Шевченківський райсуд ухвалив низку процесуальних рішень на користь сторони обвинувачення. І після цього близькі до НАБУ активісти заявляють про якусь заангажованості суду на користь Мартиненка...", - сказав захисник.

"Єдиним "доказом" НАБУ проти Мартиненка всі ці роки залишається його дискредитація і демонізація", - зазначив Бойко.