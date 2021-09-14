Единственная цель законопроекта об олигархах создать политическое шоу, - Тимошенко

"Знаете, что такое большое шоу? Это когда берется проблема, которая общество интересует, и вместо того, чтобы ее решать, громко называют закон, делают из этого большую рекламную кампанию, проводят это, борьба с олигархами. Но реально в этом законе ничего, кроме названия. Все остальное - это пустота практически", - заявила нардеп.

Она отметила, что предложенный Верховной раде проект закона абсурден, о чем уже говорят иностранные эксперты, дипломаты и политологи.

"Этот закон - это просто профанация, это фейк. Даже не надо ждать выводов Венецианской комиссии. Потому что стыдно будет их читать. Потому что уже сейчас большое количество иностранных специалистов, причем самого высокого уровня, на форуме YES, сказали, что этот закон - это абсурд", - добавила Тимошенко.

По словам лидера "Батькивщины", борьба с олигархами не требует экзотических законов, для этого должны работать Антимонопольный комитет и правоохранительные органы.