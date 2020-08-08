Единой цены на газ для населения больше нет, - "Нафтогаз"

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

Бытовые потребители смогут выбирать газовые тарифные планы

С запуском розничного рынка газа с 1 августа 2020 году единой цены газа для населения больше нет.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

По словам директора Газоснабжающей компании (ГК) "Нафтогаз Украины" Максима Рабиновича, цена будет формироваться в зависимости от ситуации на рынке.

"С 1 августа больше нет единых цен на газ для оптовых или бытовых клиентов. Каждый поставщик газа самостоятельно регулирует цену на газ для клиентов, учитывая стоимость ресурса и конкуренцию с другими поставщиками", - отметил он.

Рабинович отметил, что бытовые потребители ГК "Нафтогаз Украины" смогут выбирать газовые тарифные планы. В частности, тариф "Месячный", по которому цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки (в августе 2020 года цена газа по этому тарифу составляет 3,24 грн/куб. м с НДС, без стоимости доставки).

Также в компании сообщили о планах запустить еще один тариф для бытовых клиентов со средины августа - "Летний". В рамках этого тарифа ежемесячная цена газа будет зафиксирована на уровне 4,73 грн/куб. м. (с НДС, без стоимости доставки (распределения).

Напомним, что с 1 августа 2020 года завершил действие режим возложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ПСО). Цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно.

Также с 1 июля действует обновленная процедура смены поставщика газа, с помощью которой бытовые потребители газа (физлица) могут свободно выбирать поставщика по уровню сервиса и тарифным планам.

По оценке НКРЭКУ, в I квартале 2020 года около 69% объемов поставки природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРС (объединенных в "Региональной газовой компании") около 2 % - группой "Нафтогаз Украины" и около 29% объемов - другими поставщиками.