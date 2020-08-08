Єдиної ціни на газ для населення більше немає, - "Нафтогаз"

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

Побутові споживачі зможуть обирати газові тарифні плани

Із запуском роздрібного ринку газу з 1 серпня 2020 року єдиної ціни газу для населення більше немає.

Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз України".

За словами директора Газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України" Максима Рабіновича, ціна формуватиметься в залежності від ситуації на ринку.

"З 1 серпня більше немає єдиних цін на газ для оптових чи побутових клієнтів. Кожен постачальник газу самостійно регулює ціну на газ для клієнтів, з огляду на вартість ресурсу та конкуренцію з іншими постачальниками", - зазначив він.

Рабінович наголосив, що побутові споживачі ГК "Нафтогаз України" зможуть обирати газові тарифні плани. Зокрема, тариф "Місячний", за яким ціна газу оприлюднюється на початку кожного місяця поставки (у серпні 2020 року ціна газу за цим тарифом складає 3,24 грн/куб. м з ПДВ, без вартості доставки).

Також в компанії повідомили про плани запустити ще один тариф для побутових клієнтів з середині серпня - "Річний". В рамках цього тарифу щомісячна ціна газу буде зафіксована на рівні 4,73 грн/куб. м. (з ПДВ, без вартості доставки (розподілу).

Нагадаємо, що з 1 серпня 2020 року завершив дію режим покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу (ПСО). Ціни на газ для своїх побутових і непобутових клієнтів кожен постачальник визначає самостійно.

Також з 1 липня діє оновлена процедура зміни постачальника газу, за допомогою якої побутові споживачі газу (фізособи) можуть вільно обирати постачальника за рівнем сервісу та тарифним планам.

За оцінкою НКРЕКП, у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких знаходились у власності операторів ГРМ (об’єднаних в "Регіональній газовій компанії") близько 2 % - групою "Нафтогаз України" та близько 29 % обсягів - іншими постачальниками.