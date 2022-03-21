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Ни единого шанса войне - действуйте. Зеленский обратился к гражданам Германии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Германии. Он призвал их бойкотировать российские товары, чтобы не спонсировать войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Ни одного евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов, жмите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы к миру прийти - каждый в Германии, в Европе, чтобы Киев вновь могли называть новым Берлином, чтобы на наших улицах было так же безопасно, как и у вас, чтобы дети игрались не в укрытиях... Ни единого шанса российским ракетам, бомбам, войне, действуйте, чтобы наступил мир", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил перед Кнессетом Израиля.

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Владимир ЗеленскийГерманияВойна России против Украины