Жодного шансу війні - дійте. Зеленський звернувся до громадян Німеччини

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Німеччини. Він закликав їх бойкотувати російські товари, щоб не спонсорувати війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.
"Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, Росії. Жодного євро для окупантів, закрийте для них всі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтесь від російських енергоресурсів, тисніть, щоб Росія пішла з України. Я вірю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти - кожен в Німеччині, в Європі, щоб Київ знову могли називати новим Берліном, щоб на наших вулицях було так само безпечно, як і у вас, щоб діти гралися не в укриттях... Жодного шансу російським ракетам, бомбам, війні, дійте, щоб настав мир", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський виступив перед Кнесетом Ізраїлю.
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