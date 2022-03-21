Ни единого шанса войне - действуйте. Зеленский обратился к гражданам Германии

"Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Ни одного евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов, жмите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы к миру прийти - каждый в Германии, в Европе, чтобы Киев вновь могли называть новым Берлином, чтобы на наших улицах было так же безопасно, как и у вас, чтобы дети игрались не в укрытиях... Ни единого шанса российским ракетам, бомбам, войне, действуйте, чтобы наступил мир", - отметил Зеленский.