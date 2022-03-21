ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жодного шансу війні - дійте. Зеленський звернувся до громадян Німеччини

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 березня 2022 11:08
Жодного шансу війні - дійте. Зеленський звернувся до громадян Німеччини Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Німеччини. Він закликав їх бойкотувати російські товари, щоб не спонсорувати війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, Росії. Жодного євро для окупантів, закрийте для них всі ваші порти, не постачайте товари, відмовляйтесь від російських енергоресурсів, тисніть, щоб Росія пішла з України. Я вірю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти - кожен в Німеччині, в Європі, щоб Київ знову могли називати новим Берліном, щоб на наших вулицях було так само безпечно, як і у вас, щоб діти гралися не в укриттях... Жодного шансу російським ракетам, бомбам, війні, дійте, щоб настав мир", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський виступив перед Кнесетом Ізраїлю.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Германия Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні