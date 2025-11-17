Єдиний в Україні виробник солі "Катіон Інвест" відновив роботу після відсторонення директора

Як пише РБК-Україна , про це повідомив у своїй заяві акціонер підприємства Ігор Герей.

Відповідно до слів бізнесменів це стало можливо завдяки зміні менеджменту компанії та відсторонення Сергія Кондратьєва, який виїхав з території України під час повномасштабного вторгнення та більше року не з’являвся в Україні.

"Директор компанії Сергій Кондратьєв, який раніше дуже часто був у публічному полі, раптом, літом минулого року, зникає, як виявилося згодом, за кордоном, залишивши діяльність шахти напризволяще! Він не виходить на звʼязок, не зʼявляється на збори акціонерів, тобто повністю саботує роботу підприємства", - наголошує Ігор Герей.

Акціонери констатують, що найближчим часом новий менеджмент компанії проведе детальну технічну та документальну інвентаризацію Тереблянського родовища та аудит фінансово-господарської діяльності "Катіон Інвест" для того щоб оцінити реальний стан справ в компанії та якомога швидше розпочати процес забезпечення України технічною сіллю для підготовки до зимового періоду.

За словами Ігора Герея новий менеджмент компанії вже працює над розробкою стратегії розвитку компанії та створення Індустріального парку.

"Основний інвестор, він же акціонер (КІФ Юкон) запевнив, що продовжить фінансування компанії ще, як мінімум, додатково на 200-250 млн грн. В Україні буде сіль, а Закарпаття стане найбільшим її виробником!", - підсумував Ігор Герей.