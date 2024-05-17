Что такое Европейский парламент и каковы его полномочия

В начале июня в Евросоюзе состоятся выборы в Европейский парламент. Это уже в десятый раз жители стран ЕС пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать состав единого европейского законодательного органа.

Что такое Европарламент, какова его роль и какие полномочия, - в материале РБК-Украина .

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Что представляет собой Европарламент

Европарламент - это общеевропейский законодательный орган, история которого тянется с 50-х годов прошлого века, то есть еще до появления Европейского союза. В 50-е годы состоялось первое заседание 78 представителей национальных парламентов стран-членов Европейского объединения угля и стали, которое получило название Общая ассамблея. Со временем ассамблея трансформировалась в Европейский парламент, получивший законодательные полномочия.

На сегодня Европарламент состоит из 705 депутатов (на этих выборах кресел станет больше - 720), избранных в 27 государствах-членах ЕС, и главы, который избирается на два с половиной года с возможностью продления срока. Сегодня главой Европарламента является мальтийский политический деятель Роберта Мецолла.

В Европарламенте избранные депутаты находятся в политических группах - фракциях. Однако организуются эти фракции не по национальной, а по политической принадлежности. То есть депутаты от одной и той же страны могут находиться в разных фракциях, в зависимости от их политических взглядов.

Для формирования фракции необходимы 23 члена, и там должна быть представлена по меньшей мере одна четверть государств-членов. Депутаты могут относиться только к одной фракции. Депутаты также могут не вступать ни в одну из фракций (так называемые независимые депутаты).

Какие фракции сегодня представлены в Европарламенте:

фракция Европейской народной партии;

фракция Прогрессивного альянса социалистов и демократов;

фракция "Обновить Европу";

фракция Зеленых/Европейский свободный альянс;

фракция европейских консерваторов и реформистов;

фракция "Идентичность и демократия";

фракция Европейских объединенных левых - GUE/NGL.

Какова роль и полномочия Европарламента в ЕС

Европарламент принимает участие в законотворческом процессе в ЕС, но не имеет законодательной инициативы. Он совместно с Советом ЕС регулирует утверждение официальных решений, на основе предложений от Еврокомиссии, а также решает вопросы расширения ЕС и занимается международными договорами.

Европарламент также может принимать резолюции с призывами к другим органам ЕС, но они носят сугубо рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. К примеру, недавно Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии не начинать переговоры о вступлении Грузии в ЕС из-за принятия скандального закона об иноагентах.

Фото: в Европарламенте сегодня существует 7 политических фракций (Getty Images)

Европарламент через демократическую процедуру обеспечивает контроль над всеми институтами Евросоюза, а также избирает президента Еврокомиссии и утверждает членов Еврокомиссии (ЕК - это своеобразный аналог правительства в ЕС, разрабатывающий решения и выносящий их на одобрение лидеров ЕС). Кроме того, Европарламент может своим голосованием отправить Еврокомиссию в отставку.

Также Европарламент составляет долгосрочный бюджет и совместно с Советом ЕС утверждает его.

Кроме того, на Европарламент возложены полномочия создавать временные Комитеты по расследованию случаев нарушения законодательства ЕС, а также назначать Европейского омбудсмена для контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и чиновников ЕС.

Как работает Европарламент

Европарламент, как и национальные парламенты, принимает решение на пленарных заседаниях. Европарламент собирается на пленарное заседание каждый месяц (кроме августа) в Страсбурге на "частичную сессию" продолжительностью четыре дня (с понедельника по четверг). Также возможны дополнительные "частичные сессии", которые проходят в Брюсселе. Пленарные заседания в основном сосредоточены на дебатах и голосованиях.

Однако, в отличие от национальных парламентов, в Европарламенте нет таких понятий как "коалиция" или "оппозиция", а решения обычно принимаются абсолютным большинством голосов. Голосования проходят при условии присутствия в зале заседаний по меньшей мере трети членов Европарламента.

Обычно депутаты Европарламента голосуют поднятием рук, а глава заседания определяет большинство в каждом случае. Если после поднятия рук не удается точно установить результат, глава призывает к электронному голосованию.