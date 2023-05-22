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Єдиний формат мирних переговорів це переговори про членство України в НАТО, - Порошенко

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Понеділок 22 травня 2023 21:44
Єдиний формат мирних переговорів це переговори про членство України в НАТО, - Порошенко Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Єдиним форматом мирних переговорів можуть бути лише переговори про членство України в НАТО.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка у Люксембурзі під час сесії ПА НАТО.

"У світі не існує іншої безпекової гарантії, ніж членство України в НАТО. Тому моє повідомлення під час великої кількості двосторонніх зустрічей було наступним: якщо ви постійно стверджували про те, що двері НАТО для України відкриті, то просте прохання - дайте нам зайти", - сказав Порошенко.

"Ми маємо сказати тим, хто наполягає зараз, щоб проводилися мирні переговори: я повністю за мирні переговори, і єдино можливий їх формат - це переговори про членство України в НАТО", - додав Порошенко.

Бажання України приєднатися до НАТО

До НАТО не може вступити країна, яка перебуває у стані війни. Тому Україна матиме шанс приєднатися до Альянсу тільки після завершення бойових дій. Проте країна хотіла б отримати від Альянсу запрошення на вступ вже зараз.

Зазначимо, що 11-12 липня пройде саміт НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна хоче отримати "графік вступу" до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський також закликав НАТО прийняти позитивне рішення щодо членства України на саміті.

Більше про те, що очікує Україна від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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