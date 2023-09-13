Єдина гарантія безпеки для торговельних шляхів, - в ОП про удари по Севастополю

Нічні удари по Севастополю є єдиною гарантією безпеки для торговельних шляхів та відповіддю на спроби терористичної Росії перетворити голод на зброю.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

"Демілітаризація Чорноморського флоту Росії - це реальна довгострокова гарантія безпеки регіональних торговельних шляхів та "зернового коридору". Це єдина правильна відповідь на спроби Росії перетворити голод на зброю і єдиний спосіб забезпечити безперебійні поставки зерна до країн Сходу та Африки", - заявив Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, нарощування потенціалу Збройних сил України є шляхом до вищезгаданого сценарію. Водночас результати цього можна було побачити під час сьогоднішніх ударів по Севастополю.

Нічний удар по Севастополю

13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Через деякий час в Міноборони країни-терориста заявили про атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, 7 з яких збили.

Під час нічної атаки було уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.