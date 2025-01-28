Єдина дата Великодня. Патріарх Варфоломій сказав, чи готовий до діалогу з Ватиканом

Що сказав Варфоломій під час виступу в ПАРЄ

Предстоятель Вселенського патріархату Константинополя - Варфоломій - виступив у перший день зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), 27 січня.

Він наголосив, що люди - соціальні істоти, які "діляться світом і ресурсами планети", мешкаючи у "глобальній спільноті", що виходить за рамки національних, політичних, релігійних, расових чи культурних кордонів.

"Етичне усвідомлення залежить не лише від наших релігійних переконань, але й від загальної гідності всіх людей. У цьому контексті далекоглядна і водночас реалістична перспектива релігії може відіграти життєво важливу роль", - вважає патріарх.

Варфоломій зауважив, що "Вселенський Патріархат є живим доказом того, що різні культури та різні віри можуть співіснувати в солідарності та мирі".

У своїй промові він згадав також і про війну в Україні, наголосивши, що весь світ бачить щоденну боротьбу українського народу за незалежність від гноблення та релігійну свободу.

"А надання та визнання автокефалії Православної Церкви України продемонструвало, що давні канонічні принципи можуть розв'язувати сучасні проблеми в розділеному світі", - додав патріарх Константинопольський.

За його словами, підтримка Церков у кризі виходить за рамки просто моральної чи духовної.

"Розвиток і зрілість ПЦУ демонструють, як солідарність і єдність працюють на практиці, а не лише в теорії", - сказав Варфоломій і нагадав, що "канонічний порядок та пастирська опіка можуть зцілити розділення та вікові рани".

Патріарх Варфоломій під час виступу в ПАРЄ (скриншот: youtube.com/@PACE_CoE)

Згідно з інформацією кореспондента Укрінформу, перебуваючи у ПАРЄ Святіший Вселенський патріарх повідомив також, що відкритий до діалогу з Ватиканом щодо узгодження спільної дати святкування Великодня.

"Нещодавні обміни між Церквами Риму та Константинополя призвели до більш тісних церковних відносин. Вселенський Патріархат однаково відданий просуванню християнської єдності не лише через богословський діалог, але й через жваві дискусії про спільну дату Пасхи", - наголосив він.

Варфоломій додав, що спільне відзначення історичного ювілею Нікеї у травні (куди Папа Римський Франциск має здійснити паломництво), має "надихнути на свіжу богословську розмову, а також на відновлення християнської співпраці".

Під час виступу у ПАРЄ патріарх Константинопольський зауважив також, що церкви та релігійні спільноти не лише відіграють ключову роль в особистому чи духовному житті людей, але й мають вирішальну роль у мобілізації інституцій та суспільств на різних рівнях.

"Будуймо світ, в якому молитва Христа за єдність буде нарешті здійснена... Ми можемо змінити світ на краще. Ми можемо принести більше зцілення його людям. Ми можемо дати нову надію, якщо всі ми - політичні та релігійні лідери - працюватимемо разом для досягнення спільної мети, а саме: залишити кращий світ для наших дітей, ніж той, який ми успадкували або створили", - підсумував він.