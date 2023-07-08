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Едгарс Рінкевичс офіційно вступив на посаду президента Латвії

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Субота 08 липня 2023 12:49
Едгарс Рінкевичс офіційно вступив на посаду президента Латвії Фото: Едгарс Рінкевичс, президент Латвії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Едгарс Рінкевичс, який раніше обіймав посаду глави МЗС Латвії, склав присягу президента країни на урочистому засіданні Сейму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Я присягаюся, що вся моя діяльність буде присвячена благу народу Латвії. Я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб сприяти благополуччю Латвійської держави та її населення. Я буду… дотримуватися Сатверсме Латвії (Конституція Латвії - ред.) та законів держави. Стосовно всіх я буду справедливий і обов'язки буду виконувати по совісті", - зазначалось в присязі новообраного президента.

Після оголошення присяги Рінкевичс завірив документ із текстом урочистої обіцянки своїм підписом.

Сейм обрав президентом Латвії главу МЗС

31 травня депутати Сейму Латвії обрали президентом Латвії багаторічного міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса. Останнього було висунуто прем'єрською партією "Нова Єдність".

Згідно з підсумками останніх виборів у Сейм, Рінкевичс став одним із найпопулярніших політиків країни. Зокрема в листопаді 2014 року чинний президент зробив камінг-аут і став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою гомосексуальну орієнтацію.

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