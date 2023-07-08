Эдгарс Ринкевичс официально вступил в должность президента Латвии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Я клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. По всем я буду справедлив и обязанности буду выполнять по совести", - отмечалось в присяге новоизбранного президента.

После объявления присяги Ринкевичс заверил документ с текстом торжественного обещания своей подписью.

Сейм избрал президентом Латвии главу МИД Латвии

31 мая депутаты Сейма Латвии избрали президентом Латвии многолетнего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса. Последний был выдвинут премьерской партией "Новое Единство".

Согласно итогам последних выборов в Сейм, Ринкевичс стал одним из самых популярных политиков страны. В частности, в ноябре 2014 года действующий президент сделал каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, который открыто признал свою гомосексуальную ориентацию.