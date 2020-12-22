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Їжа та комуналка: Держстат показав структуру витрат українців

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 15:54
Їжа та комуналка: Держстат показав структуру витрат українців
Фото: ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На харчування та оплату комунальних рахунків українці витрачають більше половини грошей

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцевих споживчих витрат домашніх господарств за цілями за третій квартал 2020 року. Витрати склали 790,139 млрд грн, що на 1,0% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за третій квартал 2020 року були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 42,0%.

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 11,9%.

Далі йдуть "Транспорт" - 8,8%, "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" - 7,9%.

Крім того, на "Охорону здоров'я" українці витрачають 5,7%, на "Одяг і взуття" - 5,0%, на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла" - 3,9%, на "Відпочинок і культуру" - 3,6%, на "Зв'язок" - 2,9%, на "Ресторани та готелі" - 2,7%, на "Освіту" - 1,3%, на "Різні товари та послуги" - 4,3%.

Їжа та комуналка: Держстат показав структуру витрат українців

Як повідомляло РБК-Україна, витрати українців різко скоротилися під час жорсткого карантину. У другому кварталі 2020 року витрати склали 649,3 млрд грн, що на 10,4% менше, ніж у другому кварталі минулого року.

Відзначимо, за прогнозом уряду, за підсумками 2020 року очікується скорочення кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 1,2%.

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