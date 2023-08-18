"єЧерга" для автобусов: услугу будут тестировать в семи пунктах пропуска
В Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где будут тестироваться услуги "єЧерга" для автобусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Речь идет еще о пяти пунктах пропуска во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.
В общей сложности тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы. Кроме пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин", тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:
- Краковец - Корчевая (Львовская область);
- Шегини - Медика (Львовская область);
- Порубное - Сирет (Черновицкая область);
- Мамалыга - Кривая (Черновицкая область);
- Чоп - Захонь (Закарпатская область).
Как сообщается, во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с 21 августа, в Закарпатской - с 23 августа.
Электронная очередь на границе
Как сообщалось, с мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.
При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.
1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.