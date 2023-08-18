"єЧерга" для автобусов: услугу будут тестировать в семи пунктах пропуска

В Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где будут тестироваться услуги "єЧерга" для автобусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Речь идет еще о пяти пунктах пропуска во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

В общей сложности тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы. Кроме пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин", тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:

Краковец - Корчевая (Львовская область);

Шегини - Медика (Львовская область);

Порубное - Сирет (Черновицкая область);

Мамалыга - Кривая (Черновицкая область);

Чоп - Захонь (Закарпатская область).

Как сообщается, во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с 21 августа, в Закарпатской - с 23 августа.