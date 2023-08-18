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"єЧерга" для автобусов: услугу будут тестировать в семи пунктах пропуска

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Украина, Пятница 18 августа 2023 13:16
"єЧерга" для автобусов: услугу будут тестировать в семи пунктах пропуска Фото: услугу "єЧерга" для автобусов будут тестировать в семи пунктах пропуска (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где будут тестироваться услуги "єЧерга" для автобусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Речь идет еще о пяти пунктах пропуска во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

В общей сложности тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы. Кроме пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин", тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:

  • Краковец - Корчевая (Львовская область);
  • Шегини - Медика (Львовская область);
  • Порубное - Сирет (Черновицкая область);
  • Мамалыга - Кривая (Черновицкая область);
  • Чоп - Захонь (Закарпатская область).

Как сообщается, во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с 21 августа, в Закарпатской - с 23 августа.

&quot;єЧерга&quot; для автобусов: услугу будут тестировать в семи пунктах пропуска

Электронная очередь на границе

Как сообщалось, с мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

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