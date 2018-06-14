ЕБРР заложил в новую программу инвестиции в энергетику и банковский сектор Украины

ЕБРР готовит новую пятилетнюю программу сотрудничества с Украиной

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заложил в новую программу сотрудничества с Украиной инвестиции в энергетику и банковский сектор. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Общий объем инвестиций ЕБРР в экономику Украины превышает 12 млрд долларов, а количество проектов идет на сотни. Банк обрабатывает новую пятилетнюю программу сотрудничества с Украиной. Она уже включает большой перечень инициатив - от энергетики до банковского сектора", - отметил Гройсман.

Загальний обсяг інвестицій ЄБРР в економіку України перевищує $12 млрд, а кількість проектів рахується на сотні. Банк опрацьовує нову п’ятирічну програму співпраці з Україною. Вона вже включає великий перелік ініціатив – від енергетики до банківського сектору. pic.twitter.com/kf0HdKwvXt — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 14, 2018

Он также отметил, что правительство заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с ЕБРР по модернизации газотранспортной системы, а также в привлечении средств для роста добычи природного газа и развития "зеленой" энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕБРР намерен предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики.