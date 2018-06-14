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Интервью

ЕБРР заложил в новую программу инвестиции в энергетику и банковский сектор Украины

НовостиПолитика    14.06.2018 - 11:27
Фото: ЕБРР (saee.gov.ua)
Фото: ЕБРР (saee.gov.ua)

ЕБРР готовит новую пятилетнюю программу сотрудничества с Украиной

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заложил в новую программу сотрудничества с Украиной инвестиции в энергетику и банковский сектор. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Общий объем инвестиций ЕБРР в экономику Украины превышает 12 млрд долларов, а количество проектов идет на сотни. Банк обрабатывает новую пятилетнюю программу сотрудничества с Украиной. Она уже включает большой перечень инициатив - от энергетики до банковского сектора", - отметил Гройсман.

 

Он также отметил, что правительство заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с ЕБРР по модернизации газотранспортной системы, а также в привлечении средств для роста добычи природного газа и развития "зеленой" энергетики.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕБРР намерен предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики.  

 

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Теги публикации: Владимир Гройсман, инвестиции, ЕБРР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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