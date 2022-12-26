ЄБРР виділить 150 млн євро на фінансову стабілізацію "зеленої" енергетики України

Згідно з постановою НКРЕКП, яка була затверджена 23 грудня, передбачається підписання кредитного договору з ЄБРР на суму 300 млн євро.

Зокрема, 150 млн євро мають бути спрямовані для відновлення і підтримку системи електропередачі України.

Решта 150 млн євро спрямуються на потреби "Укренерго" в оборотному капіталі для фінансування критично важливих операційних витрат пов’язаних з генерацією електроенергії з ВДЕ та виплатою компенсації за обмеження генерації з ВДЕ.

Як повідомлялося, за інформацією ДП "Гарантований покупець", заборгованість НЕК "Укренерго" за послугу зі збільшення частки зеленої генерації в енергосистемі досягає 12 млрд грн.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що підприємства зеленої енергетики можуть забезпечувати певні потреби в електроенергії навколо себе в різних куточках держави навіть за ситуації блекауту в Україні.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.