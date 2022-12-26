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ЕБРР выделит 150 млн евро на финансовую стабилизацию "зеленой" энергетики Украины

Фото: ЕБРР выделит 150 млн евро на финансовую стабилизацию зеленой энергетики Украины (ebrd.com)
Автор: Юлия Бойко

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила подписание между НЭК "Укрэнерго" и ЕБРР подписания договора, который обеспечит выплату компанией задолженности перед предприятиями возобновляемой энергетики (ВИЭ) на сумму 150 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ на сайте НКРЭКУ.

Согласно постановлению НКРЭКУ, которое было утверждено 23 декабря, предусматривается подписание кредитного договора с ЕБРР на сумму 300 млн евро.

В частности, 150 млн евро должны быть направлены на восстановление и поддержку системы электропередачи Украины.

Остальные 150 млн евро направятся на нужды "Укрэнерго" в оборотном капитале для финансирования критически важных операционных расходов, связанных с генерацией электроэнергии по ВИЭ и выплатой компенсации за ограничение генерации по ВИЭ.

Как сообщалось, по информации ГП "Гарантированный покупатель", задолженность НЭК "Укрэнерго" за услугу по увеличению доли зеленого поколения в энергосистеме достигает 12 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что предприятия зеленой энергетики могут обеспечивать определенные потребности в электроэнергии вокруг себя в разных уголках государства даже при ситуации блекаута в Украине.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

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ЕБРР