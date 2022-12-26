ЕБРР выделит 150 млн евро на финансовую стабилизацию "зеленой" энергетики Украины

Согласно постановлению НКРЭКУ, которое было утверждено 23 декабря, предусматривается подписание кредитного договора с ЕБРР на сумму 300 млн евро.

В частности, 150 млн евро должны быть направлены на восстановление и поддержку системы электропередачи Украины.

Остальные 150 млн евро направятся на нужды "Укрэнерго" в оборотном капитале для финансирования критически важных операционных расходов, связанных с генерацией электроэнергии по ВИЭ и выплатой компенсации за ограничение генерации по ВИЭ.

Как сообщалось, по информации ГП "Гарантированный покупатель", задолженность НЭК "Укрэнерго" за услугу по увеличению доли зеленого поколения в энергосистеме достигает 12 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что предприятия зеленой энергетики могут обеспечивать определенные потребности в электроэнергии вокруг себя в разных уголках государства даже при ситуации блекаута в Украине.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.