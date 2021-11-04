ЕБРР улучшил прогноз восстановления экономики региона, но не для Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз экономического роста в 2021 году для региона инвестиций до 5,5%, то есть на 1,3 п.п. Это произошло благодаря очень позитивным показателям в первом полугодии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Региональные экономические перспективы" за ноябрь 2021 года.

В то же время прогноз роста ВВП Украины на 2021-й и 2022 год остается неизменным - 3,5%.

По ожиданиям ЕБРР, восстановление экономики Украины, вероятно, ускорится в последние месяцы 2021 года. Этому росту будут способствовать большой урожай зерновых и нормализация деловой активности, но медленные темпы реализации реформ и вакцинации от COVID-19 остаются основными рисками для этого прогноза.

Как отмечается в сообщении банка, длительный локдаун в начале 2021 года привел к падению ВВП Украины на 2,2% в первом квартале по сравнению с первым кварталом прошлого года, но уже во втором квартале произошел рост на 5,7%. Этому восстановлению способствовал двузначный рост объемов потребления домохозяйств и инвестиций, а также мощный рост цен на основную экспортную продукцию, прежде всего зерновые и железную руду. Рост экспорта обеспечил профицит текущего счета, что привело к увеличению объемов иностранной валюты и укреплению гривны.

Банк предупреждает о наличии ряда серьезных угроз для региона своих инвестиций. В частности из-за высоких цен на сырьевые товары и энергоносители, дефицита на рынке труда, разрывов цепочек поставок и девальвации местной валюты в некоторых экономиках региона инвестиций ЕБРР начался рост инфляции, причем еще до недавнего увеличения количества случаев инфицирования COVID-19.

По состоянию на сентябрь 2021 года инфляция в регионах ЕБРР увеличилась в среднем на 3 процентных пункта по сравнению с концом 2019 года. В ответ на это ряд центробанков в этих регионах повысили ключевые ставки.