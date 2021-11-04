ЄБРР покращив прогноз відновлення економіки регіону, але не для України

Європейський банк реконструкції та розвитку ЄБРР) покращив свій прогноз економічного зростання у 2021 році для регіону інвестицій до 5,5%, тобто на 1,3 в.п. Це відбулося через дуже позитивні показники у першому півріччі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіті "Регіональні економічні перспективи" за листопад 2021 року.

Водночас прогноз зростання ВВП України на 2021-й та 2022 рік залишається незмінним - 3,5%.

За очікуванням ЄБРР, відновлення економіки України, ймовірно, прискориться в останні місяці 2021 року. Цьому зростанню сприятимуть великий врожай зернових та нормалізація ділової активності, але повільні темпи реалізації реформ та вакцинації від COVID-19 залишаються основними ризиками для цього прогнозу.

Як зазначається в повідомленні банку, тривалий локдаун на початку 2021 року призвів до падіння ВВП України на 2,2% у першому кварталі порівняно з першим кварталом минулого року, але вже у другому кварталі відбулося зростання на 5,7%. Цьому відновленню сприяло двозначне зростання обсягів споживання домогосподарств та інвестицій, а також потужне зростання цін на основну експортну продукцію, передусім зернові та залізну руду. Зростання експорту забезпечило профіцит поточного рахунку, що призвело до збільшення обсягів іноземної валюти та зміцнення гривні.

Банк попереджає про наявність низки серйозних загроз для регіону своїх інвестицій. Зокрема через високі ціни на сировинні товари та енергоносії, дефіцит на ринку праці, розриви ланцюжків постачання та девальвацію місцевої валюти в деяких економіках регіону інвестицій ЄБРР почалося зростання інфляції, причому ще до нещодавнього збільшення кількості випадків інфікування COVID-19.

Станом на вересень 2021 року інфляція в регіонах ЄБРР збільшилася в середньому на 3 процентних пункти порівняно з кінцем 2019 року. У відповідь на це ряд центробанків у цих регіонах підвищили ключові ставки.