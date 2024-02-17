ЄБРР та Італія нададуть 200 млн євро на відновлення гідроелектростанцій в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з італійським урядом нададуть 200 млн євро на відновлення гідроелектростанцій в Україні.

Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

В міністерстві повідомили, що ЄБРР надасть 100 млн євро кредиту для фінансування відновлення українських гідроелектростанцій, які зазнали руйнувань та пошкоджень через війну.

Позика ЄБРР також була підтримана паралельною пільговою позикою на суму 100 мільйонів євро від уряду Італії.

Відповідну кредитну угоду було підписано 17 лютого між ЄБРР та ПрАТ “Укргідроенерго”.

“Угода з ЄБРР - це важливий крок до модернізації та розвитку українських гідроенергетичних об'єктів. За рахунок кредитних коштів буде відновлено обладнання енергогенеруючих компаній, яке було пошкоджено внаслідок російських ракетних ударів”, - зазначила Свириденко.

Згідно з угодою, кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності ПрАТ “Укргідроенерго” для забезпечення стійкості роботи компанії.

Допомога Україні від Італії

Нагадаємо, у грудні 2023 року уряд Італії прийняв ухвалу, що дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Це рішення мало підтримати парламент країни.

Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Європейський Союз до формування власної армії, яка відігравала б роль у підтримці миру, а також запобігала конфліктам.

Нещодавно Reuters писало, що Італія сподівається використати головування в G7, щоб кинути виклик уявленням, що зростають, про те, що Росія перемагає в Україні.

А 8 лютого 2024 року Палата депутатів Італії дала "зелене світло" на продовження військової допомоги Україні.

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