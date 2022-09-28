ЄБРР стурбований арештом активів та корпоративних прав Обухівського паперового комбінату

"Ми б хотіли висловити наше занепокоєння у зв’язку з арештом активів Позичальника (Київський КПК, - ред.), у тому числі Активів, що знаходяться у заставі (рахунки та активи Київського КПК, - ред.). Ми цінуємо те, що ви своєчасно здійснюєте всі свої платежі за кредитним договором та гарантією, але ми також хочемо підтвердити наші очікування, що ви й надалі виконуватимете всі зобов'язання відповідно до договорів з ЄБРР, а також міжнародних зобов’язань та обов’язків у відповідності до верховенства права та міжнародних договорів, підписаних з ЄБРР. Ми уважно слідкуємо за розвитком ситуації і бажаємо Вам та всьому колективу підприємства, а також їх родинам безпеки та миру", - повідомив керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Як відомо, нещодавно в Україні заарештували корпоративні права та майно австрійського холдингу Pulp Mill Holding, який володіє Київським КПК - одним із найбільших в Європі виробників картонно-паперової продукції.

Комбінат звинувачують у нібито несплаті податків, водночас на підприємстві всі звинувачення відкидають та наголошують, що Київський КПК багато років в повному обсязі сплачує податки до бюджетів усіх рівнів і є одним з найбільших платників податків в Київській області.

За повідомленням прес-служби, арешт активів загалом став неочікуваним для комбінату, який з початку війни не припиняв свою роботу та співпрацює з міжнародними партнерами.

Зокрема, отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) черговий інвестиційний транш в розмірі 25 млн євро, а компанія Pulp Mill Holding виступила гарантом по кредитним зобов’язанням ПрАТ “Київський КПК”.