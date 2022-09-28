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ЕБРР обеспокоен арестом активов и корпоративных прав Обуховского бумажного комбината

Фото: ЕБРР обеспокоен арестом активов и корпоративных прав Обуховского бумажного комбината (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Европейский банк реконструкции и развития обеспокоен арестом активов и корпоративных прав Киевского картонно-бумажного комбината в Обухове, принадлежащего австрийскому холдингу Pulp Mill Holding.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо от ЕБРР, которое есть в распоряжении УНН.

"Мы бы хотели выразить нашу обеспокоенность в связи с арестом активов Заемщика (Киевский УПК, - ред.), в том числе Активов, находящихся в залоге (счета и активы Киевского УПК, - ред.). Мы ценим то, что вы своевременно осуществляете все свои платежи по кредитному договору и гарантии, но мы также хотим подтвердить наши ожидания, что вы и дальше будете выполнять все обязательства в соответствии с договорами с ЕБРР, а также международными обязательствами и обязанностями в соответствии с верховенством права и международными договоров, подписанных с ЕБРР. Мы внимательно следим за развитием ситуации и желаем Вам и всему коллективу предприятия, а также их семьям безопасности и мира", - сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Как известно, недавно в Украине арестовали корпоративные права и имущество австрийского холдинга Pulp Mill Holding, владеющего Киевским КПК – одним из крупнейших в Европе производителей картонно-бумажной продукции.

Комбинат обвиняют в якобы неуплате налогов, в то же время на предприятии все обвинения отвергают и подчеркивают, что Киевский УПК много лет в полном объеме платит налоги в бюджеты всех уровней и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Киевской области.

По сообщению пресс-службы, арест активов стал неожиданным для комбината, который с начала войны не прекращал свою работу и сотрудничает с международными партнерами.

В частности, получил от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) очередной инвестиционный транш в размере 25 млн. евро, а компания Pulp Mill Holding выступила гарантом по кредитным обязательствам ЧАО "Киевский УПК".

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