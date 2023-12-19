ЄБРР схвалив збільшення капіталу на 4 млрд євро для фінансування України

Рада керуючих Європейського банку та реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила збільшення сплаченого капіталу банку на 4 млрд євро до 34 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
"Додатковий капітал акціонерів буде використаний для забезпечення значних та стійких інвестицій у реальну економіку України як у воєнний час, так і в період відновлення, а також допоможе підтримати пріоритети ЄБРР у всіх країнах, де він працює", - йдеться у повідомленні.
ЄБРР вже надав Україні понад 3 млрд євро кредитів з моменту вторгнення Росії до країни у лютому 2022 року.
Цей останній крок, який слідує за рекомендацією, поданою Радою директорів ЄБРР у листопаді 2023 року, завершує формальний процес збільшення статутного капіталу ЄБРР. Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року.
Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після аналогічних рішень, ухвалених у 1996 та 2010 роках. Воно слідує за визнанням банком у травні 2023 року того, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом банку – зараз і в майбутньому.
Додатковий капітал зміцнить ЄБРР, що дозволить йому продовжувати забезпечувати стійкий рівень щорічних інвестицій в Україну у розмірі близько 1,5 млрд євро у воєнний час, а також мати кошти для збільшення своєї підтримки до 3 мільярдів щорічно після початку реконструкції.
Це збільшення також забезпечить достатню силу банку для продовження повної підтримки інших країн, у які він інвестує кошти у вирішення їхніх проблем перехідного періоду.
Акціонери матимуть право передплатити додаткові акції. Очікується, що перші передплати будуть отримані на початку 2024 року, а виплати розпочнуться на початку 2025 року.
Оскільки Ірак став акціонером ЄБРР у листопаді 2023 року, у банку тепер є 72 національні акціонери, крім Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку. ЄБРР був заснований у 1991 році і з того часу інвестував понад 190 млрд євро у більш ніж 6800 проектів. Інвестиції ЄБРР спрямовані на те, щоб зробити економіку регіонів конкурентоспроможною, добре керованою, "зеленою", інклюзивною, стійкою та інтегрованою.
Зазначимо, наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.
Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчої безпеки, корпоративному секторі.
За останні 30 років ЄБРР був найбільшим інституційним інвестором в Україні з сукупним обсягом інвестицій понад 18 млрд євро в більш ніж 500 проектів.
У жовтні 2023 року ЄБРР поставив за мету направити не менше 3 млрд євро фінансування у реальну економіку України у відповідь на вторгнення Росії.