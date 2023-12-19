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ЕБРР одобрил увеличение капитала на 4 млрд евро для финансирования Украины

Фото: ЕБРР увеличит капитал на 4 млрд евро для поддержки Украины (ebrd.com)
Автор: Александр Белоус

Совет управляющих Европейского банка и реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил увеличение оплаченного капитала банка на 4 млрд евро до 34 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Дополнительный капитал акционеров будет использован для обеспечения значительных и устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины, как в военное время, так и в период восстановления, а также поможет поддержать приоритеты ЕБРР во всех странах, где он работает", - говорится в сообщении.

ЕБРР уже предоставил Украине более 3 млрд евро кредитов с момента вторжения России в страну в феврале 2022 года.

Этот последний шаг, который следует за рекомендацией, представленной Советом директоров ЕБРР в ноябре 2023 года, завершает формальный процесс увеличения уставного капитала ЕБРР. Увеличение капитала вступит в силу 31 декабря 2024 года.

Увеличение капитала

Это третье увеличение капитала в истории ЕБРР после аналогичных решений, принятых в 1996 и 2010 годах. Оно следует за признанием банком в мае 2023 года того, что поддержка Украины должна быть высшим приоритетом банка - сейчас и в будущем.

Дополнительный капитал укрепит ЕБРР, что позволит ему продолжать обеспечивать устойчивый уровень ежегодных инвестиций в Украину в размере около 1,5 млрд евро в военное время, а также иметь средства для увеличения своей поддержки до 3 евро миллиардов ежегодно после начала реконструкции.

Это увеличение также обеспечит достаточную силу банка для продолжения полной поддержки других стран, в которые он инвестирует средства в решение их проблем переходного периода. 

Акционеры будут иметь право подписаться на дополнительные акции. Ожидается, что первые подписки будут получены в начале 2024 года, а выплаты начнутся в начале 2025 года.

Поскольку Ирак стал акционером ЕБРР в ноябре 2023 года, у банка теперь есть 72 национальных акционера, помимо Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка. ЕБРР был основан в 1991 году и с тех пор инвестировал более 190 млрд евро в более чем 6800 проектов. Инвестиции ЕБРР направлены на то, чтобы сделать экономику регионов конкурентоспособной, хорошо управляемой, "зеленой", инклюзивной, устойчивой и интегрированной.

Инвестиции ЕБРР в Украину

Отметим, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности в сфере энергетической безопасности, финансировании торговли, поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративном секторе.

За последние 30 лет ЕБРР был крупнейшим институциональным инвестором в Украине с совокупным объемом инвестиций более 18 млрд в евро в более чем 500 проектов.

В октябре 2023 года ЕБРР поставил цель направить не менее 3 млрд евро финансирования в реальную экономику Украины в ответ на вторжение России.

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