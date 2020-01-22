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ЕБРР рассматривает возможности для новых проектов в Украине

Новости » Политика     22.01.2020 - 20:19
ЕБРР рассматривает возможности для новых проектов в Украине
Фото: встреча в Давосе (president.gov.ua)

ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.

"Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И имею надежду, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это цель, которую была поставлена на первой встрече с президентом ЕБРР.

Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну в числе топ-3 приоритетных в регионе. Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский в рамках рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиною Георгиевой.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская власть ожидает в ближайшее время одобрения Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) решения о новой трехлетней программе с Украиной.

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