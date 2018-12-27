ЕБРР профинансирует строительство мощной солнечной электростанции

Иллюстративное фото (Pixabay)

Проект станет второй инвестицией в рамках Программы финансирования альтернативной энергетики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организует синдицированный кредит на сумму 24,5 млн евро для поддержки возобновляемой энергетики в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

По данным банка, кредит предназначен для финансирования строительства в Черкасской области солнечной электростанции мощностью 30 МВт, которая начнет вырабатывать электроэнергию в конце 2019 года.

Синдицированный кредит состоит из кредита А на сумму до 12,25 млн евро, будет предоставляться непосредственно ЕБРР, и кредита на такую же сумму, который будет предоставлен Банком развития Королевства Нидерланды.

Проект будет внедрен Украинским механизмом специального назначения, который полностью принадлежит норвежскому разработчику солнечных электростанций Scatec Solar ASA (SSO:NO).

Проект станет второй инвестицией ЕБРР в рамках Программы финансирования альтернативной энергетики в Украине III (USELF III), механизм которой был утвержден банком в июле 2018 года. USELF III основана на двух предыдущих программах, совместно финансируемых ЕБРР и Фондом чистых технологий, в рамках которых в Украине было реализовано 14 проектов по возобновляемой энергетики общей установленной мощностью 158 МВт.

Напомним, в конце октября 2018 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет.

Отметим, Европейский банк реконструкции и развития намерен к 2018 году реализовать в Украине 25-30 новых инвестиционных проектов.