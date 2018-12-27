ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ЄБРР профінансує будівництво потужної сонячної електростанції

Новини » Енергетика    27.12.2018 - 10:56
ЄБРР профінансує будівництво потужної сонячної електростанції
Ілюстративне фото (Pixabay)

Проект стане другою інвестицією в рамках Програми фінансування альтернативної енергетики

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) організує синдикований кредит на суму 24,5 млн євро для підтримки відновлюваної енергетики в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄБРР.

За даними банку, кредит призначений для фінансування будівництва у Черкаській області сонячної електростанції потужністю 30 МВт, яка почне виробляти електроенергію наприкінці 2019 року.

Синдикований кредит складається з "кредиту А" на суму до 12,25 млн євро, що надаватиметься безпосередньо ЄБРР, та "кредиту В" на таку ж суму, що буде наданий Банком розвитку Королівства Нідерланди.

Проект буде впроваджений Українським механізмом спеціального призначення, що повністю належить норвезькому розробнику сонячних електростанцій Scatec Solar ASA (SSO:NO). 

Проект стане другою інвестицією ЄБРР у рамках Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні III (USELF III), механізм якої був затверджений банком у липні 2018 року. USELF III основана на двох попередніх програмах, спільно фінансованих ЄБРР і Фондом чистих технологій, у рамках яких в Україні було реалізовано 14 проектів із відновлюваної енергетики загальною встановленою потужністю 158 МВт.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) затвердила нову стратегію для України, в якій визначені пріоритети діяльності банку в країні на наступні п'ять років.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір до 2018 року реалізувати в Україні 25-30 нових інвестиційних проектів.

Fitch прокоментувало нову програму МВФ з Україною Гройсман пояснив причину затримки надання польського кредиту на дороги
Новини України ЄБРРкредитвозобновляемые источники энергии
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся