ЄБРР профінансує будівництво потужної сонячної електростанції

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Проект стане другою інвестицією в рамках Програми фінансування альтернативної енергетики

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) організує синдикований кредит на суму 24,5 млн євро для підтримки відновлюваної енергетики в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄБРР.

За даними банку, кредит призначений для фінансування будівництва у Черкаській області сонячної електростанції потужністю 30 МВт, яка почне виробляти електроенергію наприкінці 2019 року.

Синдикований кредит складається з "кредиту А" на суму до 12,25 млн євро, що надаватиметься безпосередньо ЄБРР, та "кредиту В" на таку ж суму, що буде наданий Банком розвитку Королівства Нідерланди.

Проект буде впроваджений Українським механізмом спеціального призначення, що повністю належить норвезькому розробнику сонячних електростанцій Scatec Solar ASA (SSO:NO).

Проект стане другою інвестицією ЄБРР у рамках Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні III (USELF III), механізм якої був затверджений банком у липні 2018 року. USELF III основана на двох попередніх програмах, спільно фінансованих ЄБРР і Фондом чистих технологій, у рамках яких в Україні було реалізовано 14 проектів із відновлюваної енергетики загальною встановленою потужністю 158 МВт.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) затвердила нову стратегію для України, в якій визначені пріоритети діяльності банку в країні на наступні п'ять років.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір до 2018 року реалізувати в Україні 25-30 нових інвестиційних проектів.