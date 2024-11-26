ЄБРР офіційно спростував недостовірну інформацію про нібито небажання працювати з ДТЕК Ахметова

"Прізвище Ахметов під час розмови з журналістом жодного разу не згадувалося", - йдеться в офіційному листі банку.

В ЄБРР розчаровані перекручуванням слів директорки банку.

"ЄБРР вважає, що стаття Федеріко Фубіні, опублікована 24 листопада, не відповідає суттєвій підтримці інституцією України та її енергетичного сектору з початку широкомасштабної загарбницької війни проти країни на початку 2022 року", - йдеться в листі.

Нагадаємо, напередодні італійська газета опублікувала статтю з посиланням на керівницю ЄБРР, яка начебто повідомила про відмову банку працювати з ДТЕК для відновлення зруйнованої РФ енергетики.

В ДТЕК таке повідомлення назвали таким, що не відповідає дійсності, особливо з огляду на успішну співпрацю компанії з західними фінансовими інститутами та нещодавнім рішенням Єврокомісії і уряду США про виділення компанії 112 млн доларів.