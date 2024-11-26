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ЄБРР офіційно спростував недостовірну інформацію про нібито небажання працювати з ДТЕК Ахметова

Фото: ЄБРР офіційно спростував недостовірну інформацію про нібито небажання працювати з ДТЕК Ахметова (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) направив офіційний лист в італійську газету Corriere della Sera з вимогою спростувати опубліковану нею неправдиву інформацію про начебто небажання банку співпрацювати з ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

"Прізвище Ахметов під час розмови з журналістом жодного разу не згадувалося", - йдеться в офіційному листі банку.

В ЄБРР розчаровані перекручуванням слів директорки банку. 

"ЄБРР вважає, що стаття Федеріко Фубіні, опублікована 24 листопада, не відповідає суттєвій підтримці інституцією України та її енергетичного сектору з початку широкомасштабної загарбницької війни проти країни на початку 2022 року", - йдеться в листі.

Нагадаємо, напередодні італійська газета опублікувала статтю з посиланням на керівницю ЄБРР, яка начебто повідомила про відмову банку працювати з ДТЕК для відновлення зруйнованої РФ енергетики.

В ДТЕК таке повідомлення назвали таким, що не відповідає дійсності, особливо з огляду на успішну співпрацю компанії з західними фінансовими інститутами та нещодавнім рішенням Єврокомісії і уряду США про виділення компанії 112 млн доларів.

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ДТЕКРінат АхметовЄБРР