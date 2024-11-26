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ЕБРР официально опроверг недостоверную информацию о якобы нежелании работать с ДТЭК Ахметова

Фото: ЕБРР официально опроверг недостоверную информацию о якобы нежелании работать с ДТЭК Ахметова (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направил официальное письмо в итальянскую газету Corriere della Sera с требованием опровергнуть опубликованную ею ложную информацию о якобы нежелании банка сотрудничать с ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

"Фамилия Ахметов во время разговора с журналистом ни разу не упоминалась", - говорится в официальном письме банка.

В ЕБРР разочарованы извращением слов директора банка.

"ЕБРР считает, что статья Федерико Фубини, опубликованная 24 ноября, не отвечает существенной поддержке институтом Украины и ее энергетического сектора с начала широкомасштабной захватнической войны против страны в начале 2022 года", - говорится в письме.

Напомним, накануне итальянская газета опубликовала статью со ссылкой на руководительницу ЕБРР, которая якобы сообщила об отказе банка работать с ДТЭК для восстановления разрушенной РФ энергетики.

В ДТЭК такое сообщение назвали не соответствующим действительности, особенно учитывая успешное сотрудничество компании с западными финансовыми институтами и недавним решением Еврокомиссии и правительства США о выделении компании 112 млн долларов.

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ДТЭКРинат АхметовЕБРР