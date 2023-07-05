ЄБРР надав Дніпру 25 млн євро на посилення підприємств критичної інфраструктури, - Філатов

На думку Філатова, коли на майже 500 день повномасштабної війни Росії проти України така фінансова інституція вирішує укласти угоду на чималі кредитні кошти з прифронтовим Дніпром, це свідчить про безумовні підтримку та віру світу в українську перемогу.

"Життя триває. Ми далі продовжуємо працювати – попри війну. Це дуже знакова подія. Тому що коли Європейський банк надає такі значні кредитні кошти територіальній громаді, це є оцінкою нашої діяльності", - заявив він.

Загалом за пʼять років у двох етапах цього проекту залучено майже 200 комунальних закладів міста. Енергоощадні реконструкції дозволяють економити понад 30% енергоресурсів.

Крім цього, співпраця з ЄБРР спростила місту оновлення тролейбусного автопарку - було придбано 45 нових машин, а також обладнання і запчастини до них.

"Дякую, що сьогодні у нас є можливість зібратися і підписати таку важливу угоду для міста Дніпра. Для нас дуже важливо підтримати ваше місто саме у такий тяжкий час, який сьогодні є для України. Ми захоплюємося мужністю вашої країни та тією роботою, яку ви робите сьогодні у місті", - зазначили у ЄБРР.

Кредитні кошти підуть на підтримку підприємств критичної інфраструктури і роботи їхніх працівників, що забезпечують дніпрянам надання комунальних послуг. Це також дозволить швидше відновитися після наслідків блекаутів, коли через відсутність електроенергії не міг працювати, зокрема, електротранспорт.