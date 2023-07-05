ЕБРР выделил Днепру 25 млн евро на усиление предприятий критической инфраструктуры, - Филатов

По мнению Филатова, когда почти на 500 день полномасштабной войны России против Украины такой финансовый институт решает заключить соглашение на немалые кредитные средства с прифронтовым Днепром, это свидетельствует о безусловной поддержке и вере мира в украинскую победу.

"Жизнь продолжается. Мы дальше продолжаем работать – несмотря на войну. Это очень знаковое событие. Потому что когда Европейский банк предоставляет такие значительные кредитные средства территориальной общине, это оценка нашей деятельности", - заявил он.

В общей сложности за пять лет в двух этапах этого проекта привлечены почти 200 коммунальных заведений города. Энергосберегающие реконструкции позволяют экономить более 30% энергоресурсов.

Кроме этого, сотрудничество с ЕБРР упростило городу обновление троллейбусного автопарка - было приобретено 45 новых машин, а также оборудование и запчасти к ним.

"Спасибо, что сегодня у нас есть возможность собраться и подписать такое важное соглашение для города Днепра. Для нас очень важно поддержать ваш город именно в такое тяжелое время, которое сегодня для Украины. Мы восхищаемся мужеством вашей страны и той работой, которую вы делаете сегодня в городе", - отметили в ЕБРР.

Кредитные средства пойдут на поддержку предприятий критической инфраструктуры и работы их работников, обеспечивающих днепрянам предоставление коммунальных услуг. Это также позволит быстрее восстановиться после последствий блэкаутов, когда из-за отсутствия электроэнергии не мог работать, в частности, электротранспорт.