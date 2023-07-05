ЄБРР надав Дніпру 25 млн євро на посилення підприємств критичної інфраструктури, - Філатов
Дніпро уклав з Європейським банком реконструкції та розвитку договір про отримання 25 мільйонів євро. Транш надається на підтримку критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
На думку Філатова, коли на майже 500 день повномасштабної війни Росії проти України така фінансова інституція вирішує укласти угоду на чималі кредитні кошти з прифронтовим Дніпром, це свідчить про безумовні підтримку та віру світу в українську перемогу.
"Життя триває. Ми далі продовжуємо працювати – попри війну. Це дуже знакова подія. Тому що коли Європейський банк надає такі значні кредитні кошти територіальній громаді, це є оцінкою нашої діяльності", - заявив він.
Загалом за пʼять років у двох етапах цього проекту залучено майже 200 комунальних закладів міста. Енергоощадні реконструкції дозволяють економити понад 30% енергоресурсів.
Крім цього, співпраця з ЄБРР спростила місту оновлення тролейбусного автопарку - було придбано 45 нових машин, а також обладнання і запчастини до них.
"Дякую, що сьогодні у нас є можливість зібратися і підписати таку важливу угоду для міста Дніпра. Для нас дуже важливо підтримати ваше місто саме у такий тяжкий час, який сьогодні є для України. Ми захоплюємося мужністю вашої країни та тією роботою, яку ви робите сьогодні у місті", - зазначили у ЄБРР.
Кредитні кошти підуть на підтримку підприємств критичної інфраструктури і роботи їхніх працівників, що забезпечують дніпрянам надання комунальних послуг. Це також дозволить швидше відновитися після наслідків блекаутів, коли через відсутність електроенергії не міг працювати, зокрема, електротранспорт.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.