ЕБРР выделил Днепру 25 млн евро на усиление предприятий критической инфраструктуры, - Филатов

Днепр заключил с Европейским банком реконструкции и развития договор о получении 25 миллионов евро. Транш предоставляется для поддержки критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По мнению Филатова, когда почти на 500 день полномасштабной войны России против Украины такой финансовый институт решает заключить соглашение на немалые кредитные средства с прифронтовым Днепром, это свидетельствует о безусловной поддержке и вере мира в украинскую победу.

"Жизнь продолжается. Мы дальше продолжаем работать – несмотря на войну. Это очень знаковое событие. Потому что когда Европейский банк предоставляет такие значительные кредитные средства территориальной общине, это оценка нашей деятельности", - заявил он.

В общей сложности за пять лет в двух этапах этого проекта привлечены почти 200 коммунальных заведений города. Энергосберегающие реконструкции позволяют экономить более 30% энергоресурсов.

Кроме этого, сотрудничество с ЕБРР упростило городу обновление троллейбусного автопарка - было приобретено 45 новых машин, а также оборудование и запчасти к ним.

"Спасибо, что сегодня у нас есть возможность собраться и подписать такое важное соглашение для города Днепра. Для нас очень важно поддержать ваш город именно в такое тяжелое время, которое сегодня для Украины. Мы восхищаемся мужеством вашей страны и той работой, которую вы делаете сегодня в городе", - отметили в ЕБРР.

Кредитные средства пойдут на поддержку предприятий критической инфраструктуры и работы их работников, обеспечивающих днепрянам предоставление коммунальных услуг. Это также позволит быстрее восстановиться после последствий блэкаутов, когда из-за отсутствия электроэнергии не мог работать, в частности, электротранспорт.