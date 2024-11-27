ЄБРР може долучитись до прискорення будівництва зеленої енергетики в Україні

Україна потребує створення спеціального страхового фонду для інвесторів в зелену енергетику, що прискорить будівництво зелених електростанцій та підвищить стійкість енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву старшої банкірки департаменту енергетики ЄБРР Ольги Єрьоміної.

"Ми підтримуємо концепцію Фонду, оскільки він може стати ключовим драйвером життєздатності майбутніх інвестицій, спрямованих на підвищення стійкості української енергетичної системи та прискорення розгортання проектів з відновлюваної енергетики в Україні", – сказала Єрьоміна.

Разом з тим, Олександр Мельник, член правління Європейсько-Українського енергетичного агентства, партнер GOLAW, пояснив, що мова йде про створення Фонду страхування комерційних ризиків, який забезпечуватиме інвесторам передбачуваність у поверненні інвестицій.

За словами Мельника, саме міжнародні фінансові організації можуть сприяти розбудові нових зелених енергетичних потужностей в Україні шляхом підтримки ідеї створення та роботи Фонду гарантування комерційних ризиків.

"Створений міжнародними фінансовими організаціями такий Фонд убезпечить приватні (інвестиції - ред.) ВДЕ від коливань на ринку електроенергії, гарантуючи мінімальну ціну на електроенергію", - підкреслив Мельник.

Раніше представники інвесторів повідомляли, що в Україні йде підготовка до створення фонду, який будуть фінансувати міжнародні фінансові організації, щоб стимулювати будівництво підприємств відновлюваної енергетики.

Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.