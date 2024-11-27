ЕБРР может присоединиться к ускорению строительства зеленой энергетики в Украине

Украина нуждается в создании специального страхового фонда для инвесторов в зеленую энергетику, что ускорит строительство зеленых электростанций и повысит устойчивость энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего банкира департамента энергетики ЕБРР Ольги Ереминой.

"Мы поддерживаем концепцию Фонда, поскольку он может стать ключевым драйвером жизнеспособности будущих инвестиций, направленных на повышение устойчивости украинской энергетической системы и ускорение развертывания проектов по возобновляемой энергетике в Украине", – сказала Еремина.

Вместе с тем Александр Мельник, член правления Европейско-Украинского энергетического агентства, партнер GOLAW, пояснил, что речь идет о создании Фонда страхования коммерческих рисков, который будет обеспечивать инвесторам предсказуемость в возвращении инвестиций.

По словам Мельника, именно международные финансовые организации могут способствовать развитию новых зеленых энергетических мощностей в Украине путем поддержки идеи создания и работы Фонда гарантирования коммерческих рисков.

"Созданный международными финансовыми организациями такой Фонд обезопасит частные (инвестиции – ред.) ВИЭ от колебаний на рынке электроэнергии, гарантируя минимальную цену на электроэнергию", - подчеркнул Мельник.

Ранее представители инвесторов сообщали, что в Украине идет подготовка к созданию фонда, который будут финансироваться международными финансовыми организациями, чтобы стимулировать строительство предприятий возобновляемой энергетики.

Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики имели возможность получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период, что страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.