UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄБРР допоможе Києву посилити енергетичну безпеку, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з президенткою банку Оділь Рено-Бассо. Обговорювали розширення співробітництва, зокрема шляхом нових проектів у галузі енергетичної безпеки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"За результатами Інвестиційного форуму Києва, що відбувався в Брюсселі наприкінці 2022 року, українська столиця та ЄБРР домовились про партнерство на 100 млн євро. Воно спрямоване на широкий спектр проектів підтримки енергетичної безпеки Києва, надання екстреної допомоги ліквідності для муніципальних активів, компенсації втрат імпорту та інше. Навіть в цей складний час для України ЄБРР усіляко намагається допомогти Києву. І ми за це дуже вдячні", - заявив Кличко.

Мер Києва також наголосив, що ЄБРР - давній і надійний партнер Києва. Лише у рамках Програми ЄБРР "Зелені міста" Київ втілює проекти на загальну суму 320 млн євро. Зокрема - проект "Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ", яким передбачено 180 млн євро на оновлення рухомого складу громадського транспорту. З них на вагони метро - 50 млн євро, на трамваї - 60 млн євро.

На комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа" - 10 млн євро, на капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро - 60 млн євро.

Також за підтримки ЄБРР столична влада втілює проект "Модернізація системи централізованого теплопостачання м. Києва" на суму 140 млн євро.

"Зокрема, йдеться про модернізацію обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, реконструкцію 8 великих котелень; капітальний ремонт теплових мереж; закриття 45 малих неефективних котелень із перепідключенням споживачів; створення системи дистанційного збору та аналізу інформації. Наразі проект призупинено через війну в Україні", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з делегаціями Данії та Нідерландів та обговорив допомогу у відновленні українських громад, що постраждали від російської агресії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄБРРВіталий Кличко